Nei giorni scorsi i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 51 enne per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate per aver aggredito i militari operanti durante un controllo alla circolazione stradale.

L’uomo alla guida di un ciclomotore senza casco

Durante lo svolgimento di un normale servizio di controllo volto al rispetto delle norme del codice della strada i Carabinieri intimavano l’ALT ad un soggetto, sorpreso a transitare a bordo di un ciclomotore, privo di casco protettivo.

Ha strattonato i militari

Da subito, I.A. classe 70, trapanese con precedenti di Polizia, non risultava collaborativo e, nel corso delle procedure di identificazione, avendo intuito del susseguente provvedimento di fermo amministrativo del ciclomotore, andava in escandescenza, iniziando a strattonare i militari al fine di recuperare i documenti di identità e di circolazione custoditi in quel momento all’interno del mezzo militare.

La colluttazione e l’arresto

Nonostante i reiterati tentativi degli operanti di riportarlo alla calma, l’esagitato, dopo aver proferito minacce di morte al loro indirizzo, si scagliava contro di loro, colpendoli con calci e pugni, venendo immobilizzato ed arrestato dopo una breve colluttazione, nel corso della quale i militari riportavano lesioni personali. Espletate le formalità procedurali, è stato accompagnato presso l’abitazione di residenza in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato nei giorni scorsi.

Il 15 giugno un’altra aggressione ai carabinieri

Un’altra aggressione ai carabinieri si è consumata il 15 giugno scorso a Pantelleria in circostanze però differenti. I Carabinieri locale stazione hanno arrestato, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, lesioni personali e violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, un uomo del posto, B.A., 36 anni, gravato da precedenti di polizia. L’uomo nascondeva 9 grammi di cocaina negli slip. Nel corso della successiva perquisizione condotta presso la sua abitazione sono stati ritrovati circa 9.600,00 euro, in banconote di medio e piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio. Durante l’attività di polizia giudiziaria, il 36enne ha tentato di sottrarsi al controllo spintonando violentemente gli operanti, fino a farne cadere uno in terra e di ingerire gli involucri contenenti la droga, tuttavia, la pronta reazione dei militari ha permesso di bloccare in tempo l’azione dell’uomo che, se portata a termine, avrebbe messo in serio pericolo la sua salute.