Minaccia il personale della comunità che lo ospita e aggredisce i carabinieri, arrestato 31enne gambiano

Redazione di

18/02/2021

Arrestato a Salemi un 31enne di origini gambiane Ha minacciato il personale della struttura per migranti che lo ospitava All’arrivo dei carabinieri li ha aggrediti I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino extracomunitario 31enne, di origini gambiane, per i reati di danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo ha minacciato il personale della comunità che lo ospitava I fatti risalgono allo scorso martedì mattina quando personale impiegato presso il centro immigrazione “MOKARTA”, contattato il numero di emergenza 112, richiedeva l’intervento di una pattuglia dell’Arma in quanto uno straniero ospite della struttura, senza alcun apparente motivo, in stato di forte agitazione psicofisica, minacciava personale della comunità in modo estremamente violento. L’aggressione ai carabinieri In pochi minuti l’equipaggio impegnato in un normale servizio di perlustrazione presso quel centro raggiungeva la struttura, sorprendendo l’uomo fuori controllo che, alla loro vista, prima li minacciava e aggrediva fisicamente e successivamente lanciava verso di loro dei sassi che fortunatamente non provocavano conseguenze per l’incolumità dei presenti ma danneggiavano due auto d’istituto. L’arresto del 31 enne Il 31enne gambiano, veniva perciò immobilizzato ed arrestato dai Carabinieri che nel frattempo avevano chiesto l’ausilio di un secondo equipaggio per evitare ulteriori conseguenze. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura di Marsala, è stato trattenuto all’interno della casa circondariale di Trapani. Il giorno successivo, il giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Un episodio analogo nel giugno scorso a Marsala Un episodio per certi versi analogo, che ha visto protagonista un immigrato, si è verificato nel giugno scorso sempre nel Trapanese, stavolta a Marsala. Un tunisino di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri della cittadina dopo aver aggredito gli stessi militari che erano intervenuti per sedare una rissa. I fatti si sono consumati quando i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto per Resistenza a Pubblico Ufficiale Abderraouf Dridi. I militari si sono diretti subito sul posto indicato tramite una segnalazione telefonica per sedare una rissa, ma alla loro vista il gruppo di persone si è dileguato. I Carabinieri, tuttavia, sono riusciti a fermare il 39enne il quale dapprima si è rifiutato di fornire le proprie generalità e successivamente si è scagliato contro i militari. Le pattuglie sono riuscite a bloccarlo con non poca difficoltà, tanto che uno dei militari ha dovuto fare ricorso alle cure del locale Pronto Soccorso.

Arrestato a Salemi un 31enne di origini gambiane

Ha minacciato il personale della struttura per migranti che lo ospitava

All’arrivo dei carabinieri li ha aggrediti

I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino extracomunitario 31enne, di origini gambiane, per i reati di danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo ha minacciato il personale della comunità che lo ospitava

I fatti risalgono allo scorso martedì mattina quando personale impiegato presso il centro immigrazione “MOKARTA”, contattato il numero di emergenza 112, richiedeva l’intervento di una pattuglia dell’Arma in quanto uno straniero ospite della struttura, senza alcun apparente motivo, in stato di forte agitazione psicofisica, minacciava personale della comunità in modo estremamente violento.

L’aggressione ai carabinieri

In pochi minuti l’equipaggio impegnato in un normale servizio di perlustrazione presso quel centro raggiungeva la struttura, sorprendendo l’uomo fuori controllo che, alla loro vista, prima li minacciava e aggrediva fisicamente e successivamente lanciava verso di loro dei sassi che fortunatamente non provocavano conseguenze per l’incolumità dei presenti ma danneggiavano due auto d’istituto.

L’arresto del 31 enne

Il 31enne gambiano, veniva perciò immobilizzato ed arrestato dai Carabinieri che nel frattempo avevano chiesto l’ausilio di un secondo equipaggio per evitare ulteriori conseguenze.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura di Marsala, è stato trattenuto all’interno della casa circondariale di Trapani. Il giorno successivo, il giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Un episodio analogo nel giugno scorso a Marsala

Un episodio per certi versi analogo, che ha visto protagonista un immigrato, si è verificato nel giugno scorso sempre nel Trapanese, stavolta a Marsala.

Un tunisino di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri della cittadina dopo aver aggredito gli stessi militari che erano intervenuti per sedare una rissa. I fatti si sono consumati quando i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto per Resistenza a Pubblico Ufficiale Abderraouf Dridi.

I militari si sono diretti subito sul posto indicato tramite una segnalazione telefonica per sedare una rissa, ma alla loro vista il gruppo di persone si è dileguato. I Carabinieri, tuttavia, sono riusciti a fermare il 39enne il quale dapprima si è rifiutato di fornire le proprie generalità e successivamente si è scagliato contro i militari. Le pattuglie sono riuscite a bloccarlo con non poca difficoltà, tanto che uno dei militari ha dovuto fare ricorso alle cure del locale Pronto Soccorso.