Un carabiniere in Pronto soccorso

Un tunisino di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Marsala (Tp) dopo aver aggredito gli stessi militari che erano intervenuti per sedare una rissa. I fatti si sono consumati durante lo scorso fine settimana quando i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto per Resistenza a Pubblico Ufficiale Abderraouf Dridi, 39enne tunisino.

Nella notte tra sabato e domenica, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Marsala ha ricevuto diverse segnalazioni per una rissa in corso nel centro storico cittadino. Sono state inviate tre pattuglie della Sezione Radiomobile nella centralissima via Garibaldi, dove alcuni passanti hanno indicato che il focolaio della rissa – che coinvolgeva diversi cittadini extracomunitari – si era spostato nella vicina via Della Gancia.

I militari si sono diretti subito sul posto indicato per sedare la rissa, ma alla loro vista il gruppo di persone si è dileguato. I Carabinieri, tuttavia,sono riusciti a fermare il 39enne il quale dapprima si è rifiutato di fornire le proprie generalità e successivamente si è scagliato contro i militari. Le pattuglie sono riuscite a bloccarlo con non poca difficoltà, tanto che uno dei militari ha dovuto fare ricorso alle cure del locale Pronto Soccorso.

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per Resistenza a Pubblico Ufficiale e portato ai domiciliari. Nel corso del rito direttissimo celebratosi nella giornata di lunedì, il Giudice Monocratico del Tribunale di Marsala ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 39enne tunisino la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Marsala con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nel corso delle ore serali.