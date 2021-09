I carabinieri sono riusciti a risalire all’autore

Inserisce il proprio bancomat nello sportello dell’ufficio postale, qualcosa però non va e lui si innervosisce al punto da scagliare un violento pugno contro lo schermo dell’impianto. Un gesto che manda in frantumi lo schermo touch, creando non pochi problemi all’intera comunità dal momento che questo era l’unico sportello dell’ufficio postale dell’intero paese. Il fatto è accaduto poco più di un mese fa ad Aragona, nell’agrigentino, ed i carabinieri sono riusciti a risalire all’autore di quel gesto che è stato denunciato per danneggiamento.

L’informativa di reato in Procura

I carabinieri della stazione di Aragona hanno depositato presso la Procura della Repubblica di Agrigento un’informativa di reato a carico di un giovane aragonese di 25 anni, operaio, ritenuto responsabile del danneggiamento dell’unico sportello Atm dell’ufficio postale del paese. L’indagine è partita quando lo scorso 11 agosto il direttore dell’ufficio postale formalizzava alla stazione dei carabinieri l’atto di denuncia-querela, nei confronti di ignoti, dopo aver constatato la rottura dello schermo touch dello sportello automatico bancoposta che si trova sul retro dell’ufficio.

Le indagini

I militari dell’Arma, acquisita la denuncia, hanno avviato le indagini analizzando le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza attivo proprio sullo sportello Atm. La visione dei filmati ha consentito di accertare che nel corso della notte dell’11 agosto un giovane, dopo aver inserito la propria tessera bancoposta all’interno dello sportello Atm per eseguire un’operazione, scagliava un violento pugno sullo schermo mandandolo in frantumi. E’ stato semplice poi per i carabinieri incrociare i dati della tessera bancoposta utilizzata per eseguire l’operazione con le immagini acquisite. Il giovane dovrà rispondere dell’accusa di danneggiamento aggravato.