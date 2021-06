intervento dei vigili del fuoco

Incendio a Siracusa, nella zona nord

Le fiamme hanno minacciato un edificio delle Poste, una scuola ed il Tribunale

Intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato nella tarda mattina in una zona di campagna tra viale Scala Greca e viale Santa Panagia, a nord di Siracusa. Le fiamme hanno marciato pericolosamente verso alcuni edifici, tra cui il palazzo delle Poste e l’istituto per geometri ma il rogo ha anche minacciato il Tribunale.

Tribunale minacciato

Il fumo ha invaso alcune aule del palazzo di giustizia, in particolare in Corte d’Assise dove sono in corso alcuni processi. Sono state tante le richieste di intervento al centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco, impegnati da parecchio ormai a provare ad arginare l’azione dell’incendio, alimentato dalle temperature ed dal vento.

Le indagini

Sono in corso le indagini per verificare se si tratta di un incendio di matrice dolosa, troppo presto, al momento, comprendere le ragioni ma una volta concluse le operazioni di spegnimento sarà più agevole

Incendio nel Nisseno

Incendio in un fondo agricolo di proprietà di un avvocato di 67 anni di Mussomeli (CL). Il fondo, coltivato a grano, si trova in contrada Piana, a Sutera. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Rogo di origine dolosa

In seguito al sopralluogo da parte degli addetti antincendio e delle forze dell’ordine, sarebbe emersa la natura dolosa del rogo. I danni sono in corso di quantificazione. Il fondo non era coperto da assicurazione. Sull’episodio indagano i carabinieri di Mussomeli.

Rogo nel Trapanese

Un grosso incendio anche a Erice, nel Trapanese. Le fiamme partite dalle pendici di Erice, alle spalle della Cittadella della salute, si sono propagate rapidamente, complice il vento scirocco. Le fiamme si sono diffuse attorno alle 17 nella zona della Cittadella della Salute. A causa del forte vento, ben presto il rogo si è diffuso. Immediato l’intervento della Protezione Civile e delle Guardie Forestali. Fuoco, inoltre, nella zona di San Cusumano che ha minacciato alcune abitazioni.