in contrada Piana, a Sutera

Incendio doloso in un fondo agricolo di proprietà di un avvocato

Intervento dei vigili del fuoco a Mussomeli

Brucia anche monte Erice, nel Trapanese

Incendio in un fondo agricolo di proprietà di un avvocato di 67 anni di Mussomeli (CL). Il fondo, coltivato a grano, si trova in contrada Piana, a Sutera. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Rogo di origine dolosa

In seguito al sopralluogo da parte degli addetti antincendio e delle forze dell’ordine, sarebbe emersa la natura dolosa del rogo. I danni sono in corso di quantificazione. Il fondo non era coperto da assicurazione. Sull’episodio indagano i carabinieri di Mussomeli.

Incendio alle pendici di Erice

Un grosso incendio anche a Erice, nel Trapanese. Le fiamme partite dalle pendici di Erice, alle spalle della Cittadella della salute, si sono propagate rapidamente, complice il vento scirocco. Le fiamme si sono diffuse attorno alle 17 nella zona della Cittadella della Salute. A causa del forte vento, ben presto il rogo si è diffuso. Immediato l’intervento della Protezione Civile e delle Guardie Forestali. Fuoco, inoltre, nella zona di San Cusumano che ha minacciato alcune abitazioni.