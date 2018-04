si nascondevano a Grolsheim, paese da mille abitanti in Renania

È finita in Germania la fuga dei fratelli Francesco e Salvatore Sortino, rispettivamente di 30 e 29 anni, di Licata (Ag), catturati in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale di Agrigento perchè devono scontare una pena di 6 anni di reclusione per estorsione.

I militari dell’Arma non li avevano mai persi d’occhio sin dal mese di aprile dello scorso anno, quando i due fratelli si erano sottratti ad un ordine di carcerazione. Sono stati ricostruiti tutti i loro contatti e gli ultimi spostamenti, che dalla Sicilia hanno portato i militari del Reparto Operativo alla localizzazione dei ricercati in Germania, a Grolsheim, piccolo paesino nel circondario di Magonza-Bingen, nel Land della Renania.

A carico dei fratelli Sortino, i Carabinieri della Compagnia di Licata (Ag), nel corso di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, avevano acquisito gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione, commesso nei confronti di un imprenditore agricolo di Naro. La vittima era stata costretta in più occasioni ad elargire ai due cospicue somme di danaro, con la minaccia che, in caso contrario, gli avrebbero danneggiato le sue proprietà. Nelle prossime ore, i due licatesi saranno estradati in Italia e ristretti in carcere.