“arriverà l’incubo”: sono parole della sindaca Francesca Valenti dopo il primo sopralluogo all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca

Il Sindaco ha incontrato il direttore sanitario e chiede una informazione corretta e costante su tutto quello che si sta facendo all’ospedale di Sciacca.

“Ci sono altre cose che devono essere dette su tutte le attività poste in essere- afferma il sindaco di Sciacca Francesca Valenti- le indicazioni che arrivano dal ministero ci dicono che arriverà l’incubo nella nostra città e nella nostra regione non possiamo abbassare la guardia è solo un modo abbiamo per tutelarci restare a casa ed evitare il contagio”