Il giovane non è in pericolo di vita

Quattro persone ferite e un giovane di 20 anni in gravi condizioni. E’ questo il bilancio di un incidente avvenuto all’alba di ieri sulla statale 115 tra Realmonte e Siculiana, nell’agrigentino.

Come scrive grandangoloagrigento.it, l’auto è finita fuori strada e si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento. Il ferito più grave è un 20enne di Porto Empedocle che si è rotto il femore subendo anche un forte trauma facciale. Il giovano non si trova in pericolo di vita.

Ferite meno gravi hanno riportato gli altri tre occupanti dell’auto. Sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso del 118 e la polizia stradale che sta cercando di delineare lo’esatta dinamica dell’incidente.

