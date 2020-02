Ancora un week-end di strade insanguinate nell’agrigentino dopo la tragedia della scorsa settimana costata la vita ad un consigliere comunale.

Una donna di 35 anni, Rosalinda Migliore, è morta in un incidente stradale avvenuta ieri sera in contrada Rinazzi a Canicattì in provincia di Agrigento.

La donna era alla guida di una Hyndai Matrix che, per cause non ancora chiare, s’è schiantata contro un muretto.

La casalinga è stata trasferita, con un’ambulanza del 118, al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” dove i medici l’hanno sottoposta ad un delicato intervento chirurgico durante il quale la paziente è morta.

Della ricostruzione dell’incidente stradale si sta occupando la polizia di Canicattì.

In settimana, inoltre, un altro incidente mortale era stato registrato lungo la strada a scorrimento veloce Palermo – Agrigento, incidente che aveva anche riacceso le polemiche sulle condizioni di quell’arteria

(foto Grandangolo Agrigento)