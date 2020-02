Indagano i carabinieri

Ancora una strage del sabato notte nell’agrigentino. Il bilancio è pesante un morto e tre feriti: tutti in prognosi riservata sulla vita.

Tragedia, all’alba (alle 4,30 circa ndr.), in via Gramsci, nei pressi della più noto corso Aldo Moro, a Ravanusa dove c’è stato un incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio.

A perdere la vita è stato Lorenzo Miceli, 28 anni, ex consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle di Ravanusa. I suoi tre amici, tutti coetanei, sono stati invece soccorsi e trasferiti – sono, appunto, in prognosi riservata sulla vita – all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della stazione di Ravanusa e della compagnia di Licata. A prestare i soccorsi ai feriti tre ambulanze del 118.

Non è chiara la dinamica dell’incidente stradale. Le indagini sono dei carabinieri. L’Alfa Romeo 147 sulla quale viaggiava, come trasportato, il ventottenne di Ravanusa s’è schiantata all’altezza del civico 115 di via Gramsci. Il ragazzo è morto sul colpo.

Lorenzo è figlio di Giovanni, segretario provinciale della Uil pensionati, e nipote di Rosario Miceli ex assessore ed attuale commissario della Dedalo ambiente Spa.