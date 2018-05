L'uomo è in gravi condizioni

Grave incidente nelle strade del Giro D’Italia. Un automobilista ha forzato il cordone di sicurezza sulla statale 640 che da Agrigento porta a Caltanissetta.

L’auto ha investo un commissario di gara che sarebbe in gravi condizioni. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale.

Nella zona sono interventi anche gli uomini dell’Anas.

La persona coinvolta sarebbe un uomo di 48 anni di Sambuca di Sicilia (Ag) che è stato travolto mentre era in sella alla motocicletta Bmw Gls lungo la statale 115.

L’uomo, sarebbe un commissario di gara della quinta tappa del Giro d’Italia. E’ caduto per l’impatto con la Fiat Stilo guidata da un agrigentino di 70 anni.

Il ferito, che è in gravi condizioni, è stato trasferito, in elisoccorso, all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

La Fiat Stilo avrebbe forzato la chiusura di strada imposta, con tanto di transenne dall’Anas, lungo la statale. All’altezza del bivio per contrada Maddalusa, in territorio di Agrigento, così come in tutte le altre complanari, strade urbane e provinciali che si affacciano sulla statale Agrigento-Sciacca l’Anas – su disposizione della polizia Stradale – ha collocato, sbarrando di fatto l’accesso, le transenne.

Oggi è prevista una tappa del giro in Sicilia.

La quinta tappa del Giro d’Italia 2018 non è iniziata nel migliore dei modi. L’incidente stradale poco costringerà i corridori a delle modifiche.

La partenza è stata ritardata di dieci minuti, ma il direttore di corsa si sta recando nel luogo dell’incidente per valutare eventuali altri cambiamenti.

Presente nel luogo dell’incidente l’elicottero per prestare i primi soccorsi con la polizia che ha per ora bloccato la strada.