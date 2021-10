urne aperte domenica e lunedì

Il turno di ballottaggio vincente per Palumbo a Favara

Batte Salvatore Montaperto

Nell’Agrigentino si vota anche a Canicattì e Porto Empedocle

Antonio Palumbo è il nuovo sindaco di Favara. Turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, vincente per il candidato appoggiato da liste civiche e dal Pd, che ha superato il 65% dei voti battendo l’altro candidato Salvatore Montaperto, appoggiato da Fdi, Diventerà bellissima e Udc. Nella cittadina, dove il sindaco Anna Alba si era dimessa a luglio, la campagna elettorale è stata assai vivace.

Chi è Antonio Palumbo

Al primo turno Antonio Palumbo ha ottenuto 7.541 voti pari al 37,34% delle preferenze.

Ex consigliere comunale, è impegnato da tempo nel sociale, e ha condotto diverse battaglie, come quella per l’acqua pubblica.

E’ appoggiato dal Pd e da due liste civiche. Qualche giorno fa, per sostenerlo, sono arrivati a Favara anche l’onorevole Francesco Boccia, responsabile nazionale Enti Locali del Partito Democratico e il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

Palumbo è molto attivo sui social, dove scrive: “Noi non abbiamo scoperto i cittadini solo da poco, per mero calcolo elettorale. Da settimane siamo con voi, per strada, a vivere la città vera, ad ascoltarne i bisogni, a proporre la nostra idea di un futuro diverso. Continueremo a farlo, perché è il nostro modo di pensare l’impegno civico. L’unico possibile per chi vuole DAVVERO cambiare le cose. Un cambiamento che può arrivare solo grazie al vostro voto il prossimo il 24 e 25 ottobre”.

Chi è Salvatore Montaperto

Al primo turno Salvatore Montaperto ha ottenuto 6.970 voti, pari al 34,51% delle preferenze.

E’ sostenuto da Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima, Udc e quattro liste civiche.

Ex assessore e consigliere provinciale, da tutti conosciuto come Totò, sui social scrive: “Mi metto a servizio del mio Paese con umiltà ed orgoglio. Continuerò ad interfacciarmi con la gente per poter condividere un programma che faccia della Normalità la sua parola chiave. Possiamo risollevare le sorti di Favara…#Insiemesipuò”.