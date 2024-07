Erano usciti per una battuta di pesca a bordo di una imbarcazione, quando un’onda li ha capovolti e scaraventati in mare. A fatica e con l’aiuto di alcuni bagnanti sono riusciti a raggiungere a nuoto la spiaggia antistante il Faro di Capo San Marco.

Uno dei due occupanti della barca (N.O. di anni 62, residente a Selinunte) stremato dalla fatica non riusciva a risalire il sentiero che conduceva sulla strada e per tale motivo si è reso necessario l’intervento da Catania di un elicottero del corpo, denominato “Drago 142”, allertato dalla sala operativa del Comando provinciale vigili del fuoco di Agrigento.

Sul luogo delle operazioni anche una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Sciacca.

Due elisoccorritori sono stati calati dall’elicottero e hanno raggiunto la persona infortunata, la quale dopo essere stata imbarellata è stata issata a bordo dell’elicottero con l’ausilio del verricello.

Trasportato all’ospedale di Sciacca è stato affidato alle cure dei sanitari.

Cestello si ribalta, operaio illuminazione pubblica salvato dai vigili del fuoco

Un operaio che stava intervenendo per la manutenzione dell’illuminazione pubblica a Palermo è stato salvato dai vigili del fuoco. Il cestello sul quale era salito per lavorare in un palo dell’illuminazione in via dei Nebrodi per cause in corso di accertamento si è ribaltato.

Pare che un pistone si sia danneggiato. L’operaio è rimasto aggrappato al cestello in attesa dell’arrivo dei pompieri che sono riusciti a farlo scendere con l’autoscala. L’operaio è stato poi affidato ai sanitari del 118, ma le sue condizioni non sono gravi.

Amg, “Non è un nostro intervento”

In riferimento all’incidente avvenuto oggi in via dei Nebrodi, Amg Energia precisa “di non aver effettuato e di non aver in corso alcun intervento sugli impianti di pubblica illuminazione della strada. Né il mezzo il cui cestello si è ribaltato né l’operaio soccorso dai vigili del fuoco fanno capo alla società di via Tiro a Segno. L’azienda non ha alcun rapporto con la ditta che stava eseguendo l’attività”.