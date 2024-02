Da pescivendolo a Rai2 come ospite della trasmissione sportiva “A tutto campo” condotta dal giornalista Marco Mazzocchi.

La sua passione per la sua squadra del cuore, la Juve ha fatto tutto il resto.

Questa è la storia di Giuseppe Fragapane, in arte BJ Beppe Fragapane, un intraprendente ragazzo di Santa Elisabetta, un paesino vicino ad Agrigento, costretto come tanti giovani ad una emigrazione forzata verso il nord Italia a causa del lavoro.

Ma lui non si è mai arreso, facendo di necessità virtù.

L’ex attore e pescivendolo

Ex attore amatoriale e pescivendolo, si è trasferito in Piemonte per seguire la moglie insegnante e lì ha iniziato la sua carriera da opinionista tv e radiofonico. “All’inizio – ci racconta Beppe – è stata dura, adesso la gente mi ferma per strada per una foto”

In poco tempo, facendosi trasportare dalla sua grandissima passione per la Juve, Giuseppe Fragapane ha iniziato quasi per gioco a pubblicare video tematici e ha aperto un canale youtube “BJTv Beppe Fragapane”.

A distanza di quasi una decina di anni è un affermato youtuber e opinionista tv e venerdì sera, alle 23,40, ha fatto il suo debutto come ospite nella trasmissione di Rai 2 “A tutto campo” condotta da Marco Mazzocchi dove ha parlato della sua amata Juve all’antivigilia del derby d’Italia con l’Inter.

L’addio alla Sicilia

Il primo mese in Piemonte – racconta Peppe è stata molto dura. Non è facile passare da un piccolo paesino a una metropoli. Mia moglie doveva scegliere una sede per una supplenza di insegnamento e abbiamo deciso di andare a Torino che è la città della mia amata Juve. Mi sono abbonato allo stadio – aggiunge – e mi sono creato un gruppo di amici della curva, ho aperto il canale youtube Bjtv per gioco e adesso ho migliaia di iscritti. Ben presto hanno iniziato a contattarmi da radio e tv locali e la mia attività social ha oggi un grande seguito”.

Un ragazzo che non ha subito passivamente una scelta quasi obbligata e che ha deciso di rimboccarsi le maniche. Una storia come tante la sua, fatta di emigrazione forzata a causa del lavoro, di sacrifici e amore per la sua Terra e soprattutto il suo paese, Santa Elisabetta.

Like this: Like Loading...