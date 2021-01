i residenti denunciano numerosi episodi di violenza e degrado

Paura in strada al Villaggio Mosè per una rissa tra immigrati.

Tutto si è svolto sotto gli occhi increduli degli abitanti di un quartiere della frazione agrigentina.

Botte da orbi tra un gruppo di migranti sabato in tarda serata.

Uno di questi seminudo cerca di fuggire, ma altri giovani lo raggiungono e volano pugni e spintoni.

Scene già viste nella zona e più volte i residenti hanno segnalato episodi di violenza e degrado.

E sono urla assordanti, quelle che destano l’attenzione e lo sconcerto di un residente che, affacciandosi alla finestra di casa sua, riprende con il telefonino quanto sta accadendo.

Nel video – pubblicato sui social – si vedono giovani extracomunitari che litigano violentemente con un altro immigrato che cerca di scappare seminudo.

Il ragazzo è in evidente stato di agitazione e lancia tutto quello che gli capita tra le mani.

Nonostante il gelido freddo di questo periodo, improvvisamente il giovane – con indosso solo dei pantaloncini e a torso nudo – si corica a terra al centro della strada, per poi rialzarsi e ritornare nuovamente alla carica.

Gli abitanti del quartiere, non sono nuovi a queste scene e sui social sfogano tutta la loro rabbia e preoccupazione.

“Sconvolgente – scrive una signora – la situazione sta diventando ingestibile. Continuando di questo passo le cose si mettono veramente male”.

Un altro utente della rete scrive: “Qui non è questione di razzismo, ma rappresentano un serio pericolo per tutti noi, non si può stare tranquilli”.

Nell’ottobre scorso, sempre nella stessa zona, dove è ubicato un centro per migranti, gli ospiti avevano dato origine ad altre liti scagliandosi anche contro la polizia e dando fuoco a materassi.

Alcuni migranti riuscirono a fuggire dal centro dove erano sottoposti alla quarantena.

Durante le sommosse rimasero feriti tre poliziotti del reparto mobile di Palermo, contro i quali i migranti avevano lanciato estintori, pietre e oggetti di ogni genere.