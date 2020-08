Intervento dei carabinieri

Rissa tra due famiglie a Bagheria in via Sciara. Per futili motivi sei persone se le sono date di santa ragione. Calci, pugni, qualcuno ha preso anche qualche bastone.

Un giovane di 21 anni è finito in ospedale. Sono intervenuti i carabinieri per sedare la lite e portare tutti i contendenti in caserma.

I militari stanno ancora cercando di ricostruire cosa ha scatenato l’aggressione e la conseguente reazione. Per sei dei contendenti sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Nei giorni scorsi a ridosso del ferragosto c’era stata una rissa Sferracavallo con un uomo che è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

Secondo quanto accertato dai medici eseguiti al pronto soccorso la persona aggredita, entrata in codice rosso, ha riportato diverse lesioni e un delicato trauma toracico ma non sarebbe in pericolo di vita.

A indagare su cosa sia accaduto ieri in via Scalo di Sferracavallo è la polizia intervenuta dopo le segnalazioni di alcuni bagnanti e passanti.

Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone. Non si conosce il motivo della rissa.

Appena due giorni prima, a poche centinaia di metri da lì, è stato registrato un altro caso di violenza.

Ad essere aggredita è stata una giornalista e una sua amica accorsa in aiuto, impegnata a filmare il tentativo dei carabinieri di sgomberare la “tendopoli” allestita a ridosso di Ferragosto nella spiaggia di Barcarello senza rispettare le norme anti Covid.

Per quell’aggressione dieci persone sono state denunciate tra loro alcune donne e un minore che hanno picchiato con violenza la giornalista.