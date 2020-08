Indaga la polizia

Nuova rissa ieri sera a Sferracavallo con un uomo che è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Secondo quanto accertato dai medici eseguiti al pronto soccorso la persona aggredita, entrata in codice rosso, ha riportato diverse lesioni e un delicato trauma toracico ma non sarebbe in pericolo di vita.

A indagare su cosa sia accaduto ieri in via Scalo di Sferracavallo è la polizia intervenuta dopo le segnalazioni di alcuni bagnanti e passanti.

Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone. Non si conosce il motivo della rissa.

Appena due giorni fa, a poche centinaia di metri da lì, è stato registrato un altro caso di violenza. Ad essere aggredita è stata una giornalista, impegnata a filmare il tentativo dei carabinieri di sgomberare la “tendopoli” allestita a ridosso di Ferragosto nella spiaggia di Barcarello senza rispettare le norme anti Covid.