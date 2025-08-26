Brucia Monte Sara nell’Agrigentino. Fin dalle prime ore della giornata un vasta incendio ha creato preoccupazione tenendo in apprensione centinaia di persone

“Ho seguito con apprensione, per l’intera giornata, il contenimento del vasto incendio che ha colpito Monte Sara. Ringrazio le squadre del Corpo forestale della Regione Siciliana e i mezzi aerei per il tempestivo intervento fin dalle prime ore del mattino, che ha permesso di scongiurare conseguenze peggiori. Ora è tutto sotto controllo” dice l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, riguardo al rogo che ha interessato Monte Sara.

L’intervento per contenere le fiamme

Si tratta di un’area boschiva situata nella provincia di Agrigento, tra i territori comunali di Ribera e Cattolica Eraclea. Per contenere le fiamme, che si sono propagate rapidamente nella vegetazione – come si può vedere nelle riprese video effettuate dall’elicottero del Corpo forestale – , è stato necessario l’intervento coordinato di quattro canadair e due elicotteri antincendio, sotto la supervisione del Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) del Corpo forestale della Regione Siciliana.

129 lanci con i canadair

In totale sono stati effettuati 129 lanci d’acqua dai canadair della flotta nazionale e138 lanci dagli elicotteri della flotta forestale regionale.

L’incendio è divampato nella tarda serata di ieri ed è stato individuato grazie a una torretta di avvistamento. Già dalle prime ore di questa mattina, le operazioni aeree sono partite con intensità, coinvolgendo mezzi e personale specializzato.

Attualmente, un elicottero del Corpo forestale sta sorvolando la zona per le operazioni di bonifica e monitoraggio, al fine di scongiurare eventuali riprese delle fiamme.