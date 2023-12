Stava effettuando lavori di potatura nel terreno del suocero

Cade mentre pota un albero e muore dopo aver sbattuto la testa contro un masso. E’ il drammatico epilogo di una giornata che doveva essere spensierata ed invece si è trasformata in tragedia. L’episodio è accaduto a Canicattì, nell’Agrigentino, domenica scorsa ma soltanto oggi la notizia è trapelata. A perdere la vita Giuseppe Sanfilippo, 63 anni, insegnante dell’istituto Agrario di Canicattì intitolato alla memoria del giudice Rosario Livatino.

Oggi i funerali

L’episodio è stato archiviato come incidente domestico. Oggi alle 15 si terranno i funerali nella chiesa di Santa Chiara a Canicattì. A ritrovare il corpo senza vita del docente sono stati alcuni suoi familiari. Preoccupati perché non rientrava a casa ad ora di pranzo, prima hanno provato a chiamarlo al telefono ma inutilmente. A quel punto hanno deciso di andare sull’appezzamento di terremo del suocero dove la vittima si era recata per effettuare dei lavori di potatura. Sanfilippo è stato trovato senza vita riverso a terra in una pozza di sangue.

I soccorsi

Inutili i tentativi di rianimarlo. Immediato l’arrivo di un’ambulanza del 118 ma già per il 63enne non c’era più nulla da fare. Profondamente addolorati corpo docenti e studenti dell’istituto agrario dove il prof insegnava. Sgomento ed incredulità quando la notizia si è diffusa. Sanfilippo era un’insegnante ben voluto da tutti che nonostante l’età sapeva approcciare con i suoi ragazzi. Chi la conosciuto gli riconosceva questa capacità di saper dialogare con i giovani.

La ricostruzione del fatto

Stando alle prime ricostruzioni di quanto accaduto Sanfilippo si era recato nel terreno del suocero per effettuare dei lavori di potatura. Interventi periodici che effettuava ogni anno per mantenere la salubrità delle piante. Pare che Sanfilippo abbia utilizzato una scala per poter tagliare un grosso ramo sulla sommità. E’ ipotizzabile che abbia perso l’equilibrio, o forse ha accusato un malore. Fatto sta che è caduto da un’altezza di circa 2 metri e mezzo e per fatalità ha sbattuto la testa contro un grande masso che si trovava nei pressi dell’albero che stava potando. Il prof muore dopo questa caduta stando a quanto ricostruito.

