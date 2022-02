Dopo una videochiamata con la madre ha fatto perdere le sue tracce

Una videochiamata con la madre nel cuore della notte, poi la scomparsa. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche per trovare Eleonora Falcone, residente a Canicattì nell’agrigentino, di cui non si hanno più notizie da ieri notte. La scomparsa sarebbe avvenuta tra le 00.30 e l’1.15 circa. La ragazza si è allontanata dalla propria abitazione lasciando il cellulare in casa. La 22enne si sarebbe allontanata volontariamente.

Come era vestita

Al momento della scomparsa vestiva con pigiama, vestaglia rosa e ciabatte rosa. Ieri mattina la madre ha presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione facendo partire le ricerche congiunte insieme alla polizia di Stato. Su Facebook, così come su altri social, è stata diffusa la foto della giovane.