Ha fatto perdere le sue tracce dallo scorso 18 gennaio

Sono iniziati da questa mattina nella zona costiera di Sferracavallo, nel palermitano, le ricerche di un uomo di 39 anni di Caltanissetta. L’uomo ha fatto perdere ogni sua traccia dallo scorso 18 gennaio. I familiari hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine. Ora le ricerche si stanno concentrando lungo quest’area del palermitano da dove si sarebbero persi i contatti.

Le celle del telefono

Pare infatti che l’ultima cella a cui si è agganciato il telefono dell’uomo sia stata proprio nella zona di Sferracavallo. Ecco perché dall’alba sono cominciate le ricerche da parte di polizia e capitaneria di porto. Ad essere battuta palmo a palmo tutta la zona costiera.

Le motovedette al lavoro

Le motovedette della guardia costiera sono al lavoro da ore in modo incessante per coprire l’intera zona dove per l’appunto il 39enne avrebbe dato il suo ultimo segnale di vita. O almeno lo ha dato il suo telefono cellulare. Al momento non trapelano altre indiscrezioni anche perché le ricerche sono in corso e si sta parlando soltanto di ipotesi.

Diversi casi nel palermitano

Sono diversi i casi tra Palermo e provincia di persone scomparse e di ricerche che il più delle volte hanno dato esito purtroppo tragico. Nello scorso ottobre scomparve una donna da Termini Imerese, ed ancora qualche mese prima due anziani da Gangi e Borgetto.

Il caso irrisolto

C’è poi ancora un caso del tutto irrisolto ed è quello dello skipper palermitano Andrea Taormina, 49 anni, sparito in mare mentre stava portando l’imbarcazione da San Vito Lo Capo a Balestrate. Nel settembre scorso erano state trovate parti della barca a vela, la “Malandrina”, nella zona di Castellammare del Golfo in un tratto di mare molto profondo. O almeno si era inizialmente pensato che fossero i resti della sua barca. In realtà la compagna lo escluse del tutto. L’ipotesi iniziale fu quella che fosse divampato un incendio a bordo dell’imbarcazione che ne ha provocato l’affondamento. L’ultima cella agganciata dal cellulare di Taormina è proprio nella zona dove sono stati trovati i pezzi dell’imbarcazione.