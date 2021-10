salvatrice bulfamante ha 77 anni

Non si hanno ancora notizie di Salvatrice Bulfamante

L’anziana di Termini Imerese, 77 anni, si è allontanata dalla sua abitazione nel pomeriggio del 13 ottobre

Grande la preoccupazione dei familiari

Proseguono a tutto campo, ed anche con i droni, ma purtroppo ancora senza esito, le ricerche di Salvatrice Bulfamante, 77 anni, l’anziana scomparsa dal pomeriggio dello scorso 13 ottobre, quando è uscita dalla sua casa di Termini Imerese e non ha più fatto rientro.

Le ricerche

Nelle ricerche sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari della protezione civile che stanno battendo una vasta area, come detto, anche con l’utilizzo dei droni.

A segnalare la scomparsa i familiari allarmati.

I familiari: “Non si era mai allontanata”

“Siamo molto preoccupati – hanno detto i familiari -. Non è mai successo prima. La donna è bassa ed esile, con capelli castani tinti di media lunghezza, indossava una maglia gialla”.

Al momento non si sa cosa abbia spinto Salvatrice Bulfamante ad allontanarsi da casa a piedi, fatto sta che la donna non è più tornata presso la propria abitazione.

A Gangi ritrovato il corpo di un anziano scomparso

Non si tratta purtroppo dell’unica scomparsa di una persona anziana avvenuta di recente in Sicilia. Il 5 ottobre, i forestali regionali e i carabinieri, con l’ausilio di un elicottero, hanno ritrovato il corpo di Domenico Nigro, 75 anni, scomparso il giorno precedente dal territorio di Gangi. Il corpo esanime è stato individuato tra le sterpaglie dall’elicottero, in località Eolica. E’ intervenuto il medico legale e successivamente è stata eseguita l’autopsia. Nigro era andato a ripulire dalle sterpaglie il suo fondo agricolo. Il corpo è stato ritrovato supino, parte dei pantaloni dell’anziano erano bruciacchiati, così come i suoi occhiali ed il suo cappello.

Un altro anziano ritrovato morto a Niscemi

Nella mattina dell’11 ottobre, è stato trovato morto Giuseppe Alario, l’anziano di Niscemi (CL) scomparso il 7 ottobre. Durante l’attività di sorvolo dell’elicottero dei vigili del fuoco del nucleo di Catania è stato individuato il corpo in aperta campagna, a Niscemi, a qualche chilometro dal terreno di proprietà dell’uomo che era uscito da casa proprio per andare nel suo podere.

Oltre 50 persone tra forze dell’ordine, vigili del fuoco, esercito, unità cinofile e volontari avevano scandagliato l’intero territorio di Niscemi. L’area del ritrovamento è particolarmente impervia.

Ignote ancora le cause del decesso dell’anziano di 86 anni. Giuseppe Alario era scomparso dopo essere uscito da casa per recarsi in un terreno di sua proprietà in contrada Bonaffini. L’uomo non aveva fatto più rientro per il pranzo e da allora si era persa ogni traccia. Al momento della scomparsa indossava gli occhiali, pantaloni di una tuta blu, un maglione scuro e ciabatte. Era uscito senza documento di riconoscimento e senza soldi.

I familiari avevano presentato una denuncia in commissariato e da quel momento era scattato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse attivato dalla Prefettura. Il cadavere dell’anziano, di corporatura esile, alto intorno al metro e cinquanta, stempiato e brizzolato, è stato ritrovato, come detto, in una zona particolarmente impervia. Indagano le forze dell’ordine.