Indaga la polizia

Tre colpi di fucile esplosi questa notte in pieno centro ad Agrigento indirizzati contro il portone d’ingresso e la finestra della camera da letto di un 40enne, noto all’autorità giudiziaria e presente in quel momento in casa.

Come scrive grandangoloagrigento.it, sul posto sono arrivati agenti della polizia e della scientifica che hanno trovato sul selciato i bossoli dei proiettili. Non si registrano danni a persone.

Le indagini puntano verso l’atto intimidatorio nei confronti del 40enne. Gli investigatori esamineranno le immagini registrate dalle numerose telecamere di sorveglianza presenti in zona per cercare elementi utili alle indagini.

