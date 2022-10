“Meritatissimo il traguardo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini di Ribera, che è diventato Conservatorio di Musica di Stato”, dichiara l’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa.

Le parole di La Gaipa

“Ciò è avvenuto grazie alla tenacia di chi ha creduto in questo riconoscimento, prima fra tutti la professoressa Mariangela Longo, con la quale la DMO Valle dei Templi – prosegue La Gaipa – ha deciso di condividere il percorso di rilancio, sia nazionale che internazionale, di uno dei pilastri della Cultura del nostro territorio, attraverso la promozione di eventi di grande interesse culturale.

Con gli altri enti e le istituzioni che hanno sostenuto il Conservatorio di Ribera siamo certi che la provincia di Agrigento e le eccellenze dell’area della Costa del Mito, che si estende da Selinunte a Gela, potranno proseguire un percorso di crescita rafforzati da questo punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo culturale e per il forte richiamo turistico-culturale dell’area. Un abbinamento inscindibile che caratterizza questa parte della Sicilia: archeologia, mare, natura, letteratura, arte e musica”.

Il cambio di vertice

Il Conservatorio Arturo Toscanini annuncia il cambio dei vertici. Ieri, infatti, in una cerimonia ufficiale si sono insediati il nuovo presidente, il dottore Roberto Albergoni ed i componenti del CdA costituito dal direttore, il professore Riccardo Ferrara, dal professore Egidio Eronico e dallo studente Pasquale Schittone, recentemente nominati con decreto del Ministero dell’Università e Ricerca a firma della Ministra Messa.

La nuova governance

La nuova governance è stata accolta festosamente dallo stesso direttore del Conservatorio, il professore Ferrara e dalla Vicedirettrice, la professoressa Mariangela Longo, dal personale docente, dagli studenti e dai genitori presenti in Istituto per l’occasione nonché dal sindaco della Città, l’avvocato Matteo Ruvolo, e dal presidente del Consorzio ECUA, dottore Nenè Mangiacavallo, in visita presso il Conservatorio.

“Assumo la presidenza del Conservatorio Toscanini di Ribera – dichiara il neopresidente – con entusiasmo e responsabilità verso una comunità accademica di grande valore che saprà affermarsi nel panorama artistico internazionale. Ringrazio i vertici del Toscanini che hanno operato prima del mio insediamento, la direttrice Mariangela Longo ed il presidente Giuseppe Tortorici per l’operato svolto affermando in questi ultimi anni una sostanziale evoluzione dell’Istituto. Ringrazio anche l’attuale il direttore Riccardo Ferrara, il Sindaco di Ribera, i docenti, gli studenti e tutti i dipendenti per la calorosa accoglienza”.

Al nuovo presidente e al CdA gli auguri di buon lavoro da parte della dirigenza, di tutto il corpo docente ed allievi del Conservatorio Arturo Toscanini.

La firma della convenzione

Firmata la Convenzione per la statalizzazione dell’ISSM. A breve il Decreto del Ministro dell’Università e Ricerca.

Il decreto per la stabilizzazione

La convenzione proposta dal Ministero dell’Università e Ricerca per la statalizzazione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini di Ribera tra il 7 e l’8 Luglio è stata firmata da tutti gli Enti coinvolti e ora si attende il decreto di statalizzazione a firma del Ministro Messa per procedere agli adempimenti di transito del personale di ruolo e stabilizzazione del personale precario secondo la nuova dotazione organica di 35 posti attribuita dalla Commissione Ministeriale preposta.