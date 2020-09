la decisione dei giudici del tribunale di agrigento

I giudici della seconda sezione misure di prevenzione del tribunale di Agrigento hanno disposto la confisca dei beni, di cui era stato disposto il sequestro nel marzo del 2018, dell’imprenditore di Racalmuto (Ag), Calogero Romano, 64 anni, condannato in primo grado a 6 anni e 6 mesi con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

Romano, titolare di fatto o di diritto di diverse aziende operanti in svariati settori, in particolare nell’edilizia, secondo quanto avrebbe accertato il processo, per circa 15 anni, a partire dal 1992, avrebbe stretto accordi con i boss del paese – in particolare Maurizio Di Gati, poi diventato collaboratore di giustizia – per sviluppare le sue attività imprenditoriali.

Romano, in sostanza, avrebbe pagato il pizzo alla mafia in cambio di sostegno.

Contestualmente al processo penale è stato incardinato un procedimento che aveva portato al sequestro dei beni: un patrimonio di aziende e proprietà stimato in circa 120 milioni di euro che, secondo l’accusa, sarebbe stato acquisito per via della contiguità con Cosa Nostra.

Il collegio di giudici presieduto da Wilma Angela Mazzara, con a latere Manfredi Coffari e Micaela Raimondo, accogliendo anche gran parte delle tesi difensive – facevano parte del collegio, fra gli altri, gli avvocati Salvatore Pennica , Alfonso Neri, Lillo Fiorello e Francesco Accursio Mirabile -, ha rigettato la richiesta di applicazione della sorveglianza speciale, ritenendo che “al di là di sospetti e congetture, non ci sono elementi in grado di provare la pericolosità sociale in un periodo diverso a quello compreso fra il 1992 e il 2006”.

Anche la confisca dei beni è stata ridimensionata al solo patrimonio acquisito in quel periodo. Sigilli, confermati, al capitale sociale di circa il 35 per cento della Program Group Racing Engeneering, che si occupa della costruzione di impianti sportivi; dell’intero capitale sociale della Romano Srl, che fabbrica fili e cavi elettrici; di un terreno a Racalmuto e di svariati conti correnti e titoli finanziari nonché di un autocarro.