Scoperto in “trasferta” un 30enne

Scoperto un altro corriere della droga in Sicilia, si portava dietro cocaina per un valore di decine di migliaia di euro. Si tratta di un trentenne di Gela, in provincia di Caltanissetta, arrestato dai carabinieri di Agrigento. In suo possesso un chilo e 600 grammi di cocaina. Droga che se immessa sull’illegale mercato dello spaccio avrebbe permesso di ricavare almeno 100 mila euro.

Incappa in posto di blocco

Il giovane corriere è stato scoperto durante un controllo dei carabinieri della sezione radiomobile in contrada Mosella, in territorio di Agrigento. I militari dell’Arma, perquisendo la vettura, in un doppiofondo ricavato sotto un sedile hanno trovato due involucri con la sostanza stupefacente. Dopo l’arresto l’indagato portato in carcere, al “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

La maxi operazione di Catania

Operazione che fa il paio in Sicilia con quella emersa in queste ore anche ben più consistente. Dieci milioni di euro in cocaina nascosta in scatole riportanti ben altri loghi e destinata al mercato della provincia di Catania. L’hanno individuata i finanzieri del comando provinciale etneo, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti. Attività realizzata lungo i punti di maggiore traffico commerciale del capoluogo etneo. Nell’operazione i baschi verdi hanno anche arrestato due persone che, a bordo di due diverse autovetture, trasportavano proprio la cocaina per un peso di circa 45 kg.

Il controllo e il rinvenimento del carico

In particolare, militari delle fiamme gialle etnee hanno effettuato il controllo nella zona industriale di Catania. Le due autovetture erano guidate da soggetti di origine catanese. L’andatura pericolosa dei veicoli, che procedevano in colonna a distanza ravvicinata, e la reazione nervosa di entrambi i conducenti alla vista del posto di controllo, hanno convinto i militari ad effettuare una perquisizione dei due e dei loro mezzi. Da qui la scoperta dell’enorme carico di sostanza stupefacente.

