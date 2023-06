La perquisizione in casa di un 43enne

La droga nascosta in una vaschetta di gelato nel portaombrelli di casa. Era questo il nascondiglio che si era creato un 43enne del Catanese con precedenti. Un metodo che però non gli è servito per sfuggire al fiuto del cane antidroga dei carabinieri. Ha fiutato a distanza lo stupefacente ed ha permesso di poterlo recuperare. Dentro trovati marijuana, cocaina e anche materiale per confezionare le dosi. L’accusa nei suoi confronti è di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La perquisizione dell’appartamento

Ad operare i carabinieri della tenenza di Misterbianco, con l’ausilio del nucleo Cinofili. Operazione nata in seguito ad alcuni sospetti confermati da una serie di indagini e appostamenti. I carabinieri, con l’obiettivo di dare riscontro alle informazioni raccolte, si sono presentati nell’abitazione del 43enne. L’uomo era già conosciuto per le sue pregresse vicende giudiziarie. Nell’appartamento è scattata una perquisizione nel corso della quale, all’esterno di un terrazzo, non è sfuggito all’infallibile fiuto del cane Riley la presenza di una vaschetta di gelato. Era ben nascosta all’interno di un portaombrelli, contenente quasi 200 grammi di marijuana.

Anche cocaina e bilancino

L’erba in parte era suddivisa in otto dosi, e questo lascia presumere il fatto che dovesse essere spacciata e smerciata. Nello stesso portaombrelli, i militari hanno trovato anche una dose di cocaina, un bilancino di precisione ed un “pizzino” riportante somme di denaro in corrispondenza di alcuni nominativi. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto del 43enne, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La droga nei pannolini

Tante le operazioni antidroga culminate con il ritrovamento di droga nei posti più insoliti. Il mese scorso a Ustica, nel Palermitano, i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato un giovane di 29 anni. Era accusato di acquistare droga a Palermo per poi rivenderla nell’isola. Non appena sceso dall’aliscafo il giovane è stato bloccato. Nel corso di una perquisizione, dentro un pacco di pannolini, sono stati trovati 3 panetti di hashish di 290 grammi e una dose nascosta nella scarpa. In casa del 29enne i militari hanno trovato il bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.