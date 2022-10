Il cane antidroga gli trova 4 chili di cocaina nell’auto, 40enne condannato a 5 anni

Ignazio Marchese di

20/10/2022

I militari del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo lo avevano fermato nella zona di Brancaccio. Nell’auto di Domenico Tramontana, 40 anni di Reggio Calabria, il cane antidroga trovò 4 chili e 200 grammi di cocaina. La droga avrebbe fruttato quasi 400 mila euro.

La condanna

Tramontana è stato condannato dal gup Nicola Aiello a 5 anni e 4 mesi per traffico di droga. Il processo si svolgeva con il rito abbreviato che prevede lo scontro di un terzo della pena. L’uomo era stato bloccato dai finanzieri nella zona di via Emiro Giafar. Il cane antidroga aveva fiutato i panetti nascosti in un vano che si apriva meccanicamente. Tramontana percepiva il reddito di cittadinanza.

Maxi sequestro al porto, trovati 88 chili di cocaina

Sequestro di un ingente quantitativo di droga nel porto di Napoli. Una sinergia tra Guardia di Finanza di Napoli e l’Ufficio delle dogane di Napoli 1 ha permesso di sequestrare un carico di oltre 88 chili di cocaina occultato in una presa a mare (elemento posizionato sotto la linea di galleggiamento che consente l’ingresso dell’acqua all’interno di un’imbarcazione, ndr.) di un portacontainer in manutenzione all’interno dello scalo partenopeo. Lo stupefacente era suddiviso in 77 panetti e in due bottiglie, in una imbarcazione battente bandiera panamense.

La scoperta è avvenuta nel contesto dei controlli doganali dopo che la portacontainer era stata tirata in secca in un bacino di carenaggio per svolgere operazioni di riparazione. L’ispezione delle cavità dello scafo, che durante la navigazione si trovano immerse a circa 8 metri di profondità e garantiscono il raffreddamento dei motori, ha

permesso di individuare i due borsoni con la droga. Una volta aperti gli involucri, sigillati per impedire l’entrata di acqua di mare, le analisi effettuate hanno confermato che la polvere bianca era cocaina purissima, e che nelle due bottiglie era presente lo stesso stupefacente allo stato liquido, miscelato a sostanze stimolanti