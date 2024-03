Cosa fare a pasquetta in Sicilia

Tra uova di cioccolato, clima favorevole e riunioni di famiglia, in Sicilia il weekend pasquale non deluderà le aspettative di molti: c’è chi opterà per trascorrere le festività in famiglia o con gli amici, chi invece preferirà godersi due giornate all’aria aperta. Tra le mete più ambite ci sono Catania e Palermo, a seguire tutte le varie località sparse per l’isola. Per chi ama la natura, sono disponibili numerosi percorsi di trekking, visite turistiche e luoghi suggestivi ideali per un picnic all’aperto. Per gli amanti della tradizione, non mancheranno le occasioni per partecipare alle processioni religiose e alle celebrazioni pasquali che caratterizzano la cultura siciliana. Di seguito abbiamo selezionato alcune attività.

Bosco Ficuzza, Palermo

Situato a soli 60 minuti di auto da Palermo, il bosco Ficuzza si presenta come un’immensa riserva naturale che offre un’esperienza unica per adulti e bambini di tutte le età. Il bosco vanta diverse aree attrezzate che permettono ai visitatori di godere appieno della bellezza della natura circostante. Tra le aree più apprezzate la valle Maria e la capannina, entrambe dotate di servizi che rendono il soggiorno ancora più confortevole. Qui è possibile consumare il proprio pranzo a sacco oppure utilizzare i punti fuoco per organizzare un barbecue. Sul posto sono presenti inoltre, campi sportivi disponibili per il divertimento di grandi e piccioni. Ottima opzione per trascorrere una giornata immersa nella natura.

Pasquetta “Etna urban winery”

Se stai cercando un modo originale e divertente per trascorrere la pasquetta, allora l’appuntamento da “Etna urban winery” a san Gregorio potrebbe fare al caso tuo. A partire dalle 12, l’azienda vinicola ti invita a festeggiare insieme in un’atmosfera unica, tra buon cibo, vino prelibato e attività per tutta la famiglia. Tra il “cooking show” e la caccia alle uova per i più piccoli, si potrà trascorrere una giornata ammirando paesaggi mozzafiato e momenti di svago adatti per tutta la famiglia.

Pasquetta al Bàkxos

Lunedì 1 aprile sarà divertimento al Bakxos: musica e grigliata a partire dalle 12 , non mancheranno i dj che allieteranno la giornata all’insegna dell’allegria.

Il giardino della Kolymbethra, Agrigento

Il giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di prepara ad accogliere visitatori e famiglie in occasione della pasquetta, trasformandosi in un luogo magico e avventuroso da esplorare. I sentieri che si snodano tra gli agrumeti offrono un’esperienza unica, mentre le visite sotterranee degli antichi ipogei regalano emozioni misteriose. L’1 aprile sarà una giornata dedicata soprattutto ai bambini, con attività pensate appositamente per loro e per le famiglie che desiderano trascorrere del tempo immersi nella natura. Il cestino picnic, da gustare all’ombra degli alberi di arance, sarà il compagno ideale per un pranzo all’aria aperta.

Per partecipare all’area picnic, è necessario inviare una mail a faikolymbethre@fondoambiente.it indicando il proprio nome e il numero dei partecipanti, scegliendo tra i due turni disponibili: 12.30-14 o 14-15.30.

Retro’it, Catania

Il 1 aprile 2024, a Mascalucia, si terrà l’evento “Retro’it: pasquetta in giardino” presso la zona 3. Un giornata dedicata alla musica, ai drink e alla grigliata in giardino per celebrare la pasquetta in modo speciale. L’ingresso è di 5 euro, per maggiori informazioni è possibile conttatare il numero 348 9700161

Pasquetta a villa Tasca, Palermo

Il parco di villa Tasca a Palermo si prepara ad accogliere grandi e piccini per una pasquetta speciale all’insegna della natura, del divertimento e della scoperta. Quest’anno il parco partecipa all’iniziativa di “Pasquetta caccia al tesoro botanico grandi giardini italiani”, un evento che coinvolge i bambini in un’avventuroso percorso alla ricerca di tesori nascosti tra le piante e i fiori del giardino. La caccia al tesoro botanico è un’occasione unica per avvicinare i giovani alla bellezza e alla ricchezza botanica del parco, offrendo loro la possibilità di esplorare in modo ludico ed educativo l’immensa varietà di specie presenti. I partecipanti riceveranno una mappa del tesoro che li guiderà attraverso enigmi e indovinelli fino a raggiungere il tanto ambito premio.

Rocca di Cefalù, Palermo

Nel cuore della splendida cittadina di Cefalù, si erge imponente la rocca, una rupe alta 268 metri che rappresenta una tappa imperdibile per gli amanti della natura e della cultura. Con un panorama mozzafiato che si estende da Palermo a Capo D’Orlando, la vetta della rocca offre una vista spettacolare sulla città e sul mare circostante, regalando emozioni uniche a chi decide di affrontare la sfida di raggiungerla.

La camminata verso la vetta della rocca è un’esperienza unica che permette di immergersi nella natura millenaria di questo luogo, mentre ci si lascia incantare dalla bellezza della natura circostante. Il panorama che si apre una volta raggiunta la cima ripagherà gli sforzi fatti lungo il percorso: connubio perfetto tra natura incontaminata e storia millenaria.

