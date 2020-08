Coinvolta la galleria Belvedere

A causa di un crollo di calcinacci all’interno della galleria Belvedere, lungo la strada statale 115, all’altezza di Sciacca (AG), la strada è stata chiusa. La porzione di statale è stata immediatamente, e in via precauzionale, sbarrata al traffico veicolare e sono già al lavoro sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento ed operai e tecnici dell’Anas. Il traffico, vista la chiusura, sta subendo, al momento, parecchi rallentamenti e viene deviato – secondo quanto rende noto l’Anas – all’interno del centro abitato di Sciacca.

Sul posto la polizia Stradale del distaccamento di Sciacca. E’ intervenuta, per dare man forte, anche la polizia municipale. La statale 115 “Sud Occidentale Sicula” resta temporaneamente interdetta al traffico ed è in corso un sopralluogo tecnico – rende noto l’anas – . Verrà riaperta, tanto emerge al momento, quando la galleria verrà messa in sicurezza.

