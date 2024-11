Trovato deposito abusivo di rifiuti

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cammarata hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un sessantaquattrenne del luogo per deposito incontrollato di rifiuti speciali. L’attività, svolta in collaborazione con personale dell’ARPA Sicilia di Agrigento, si inserisce nell’ambito del continuo impegno dell’Arma nella tutela dell’ambiente e nel contrasto a condotte illecite in materia di gestione dei rifiuti.

Beccato un imprenditore 64enne

Durante un controllo mirato, i militari hanno accertato che l’uomo, titolare di un’impresa di lavorazione del marmo e della pietra, aveva adibito un’area di circa 900 mq, adiacente al proprio opificio e vicina a un corso d’acqua, a deposito abusivo di rifiuti. Tra i materiali rinvenuti si trovavano scarti di lavorazione, polveri, liquidi e residui vari, tra cui lapidi, vasi e pedane. L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo.

Beccati dalle telecamere mentre provano ad entrare in una casa, arrestata coppia ad Agrigento

Una coppia ha tentato un furto in un’abitazione di via Silvio Pellico, nella città di Agrigento, senza però sapere di essere stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Adesso i due giovani, D.B. di 28 anni e E.C. un anno più grande, sono stati consegnati alla giustizia, dopo essere stati colti sul fatto dai poliziotti della sezione volanti della questura. Per loro sono stati attivati gli arresti domiciliari, in attesa che inizi l’udienza di convalida.

La ricostruzione

I due ragazzi sono stati ripresi dalle telecamere mentre tentavano di forzare il portone di una casa in via Pellico. Il furto non è nemmeno iniziato, gli agenti della sezione Volanti sono immediatamente intervenuti prima ancora che potessero entrare nell’abitazione.

