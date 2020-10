All'ospedale Barone-Lombardo di Canicattì

All’ospedale Barone -Lombardo di Canicattì (AG) è stato archiviato il procedimento disciplinare avviato dall’Asp di Agrigento nei confronti di un sanitario del nosocomio che era stato accusato di aver rispettato alcune disposizioni aziendali per l’acquisto di alcuni dispositivi di protezione individuale.

Nel recente luglio 2020, l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari dell’Asp di Agrigento ha intrapreso, a seguito di un’apposita segnalazione della Direzione sanitaria, un’azione disciplinare nei confronti di un sanitario del Presidio Ospedaliero “Barone Lombardo” di Canicattì, reo di non aver rispettato – secondo una prima prospettazione dell’organo di disciplina – alcune disposizioni aziendali e normative inerenti, in particolare, l’approvvigionamento e la gestione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) richiesti dal diffondersi della pandemia da COVID-19.

Ricevuta la contestazione disciplinare, il sanitario assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, ha fatto arrivare all’organo di disciplina, le proprie difese al fine di dimostrare l’infondatezza degli addebiti di responsabilità mossi nei suoi confronti, con conseguente richiesta di archiviazione del procedimento disciplinare.

I legali Rubino e La Loggia hanno sottolineato, in particolare, come lo stesso sanitario del nosocomio di Canicattì, in realtà, avesse garantito il regolare svolgimento delle attività di urgenza tutta l’assistenza sanitaria necessaria all’utenza, operando con competenza e professionalità e nel rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e comportamentali previste dal rapporto lavorativo reso, nel caso di specie, alle dipendenze dell’Asp di Agrigento.

Gli avvocati hanno evidenziato, inoltre, che i chiarimenti di recente richiesti e forniti proprio sull’utilizzo dei kit di emergenza erano stati ritenuti esaustivi già dalla stessa Direzione Sanitaria del Presidio di Canicattì, tanto da non causare alcun procedimento disciplinare a carico del medesimo sanitario.

Al termine dell’attività istruttoria, infatti, il competente Ufficio per i Procedimenti Disciplinari dell’Asp di Agrigento, non rilevando alcun inadempimento dei prescritti obblighi di servizio in danno della medesima Asp, ha disposto l’archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti del sanitario operante nel Presidio di Canicattì.