i primi contagi

Inizia la scuola in Sicilia e iniziano i primi casi di Covid tra docenti e insegnanti. Una insegnante positiva al Covid, classe dell’istituto comprensivo Mariano Rossi di Sciacca (Ag) in quarantena.

Un caso a Sciacca

Una docente dell’istituto comprensivo “Mariano Rossi” di Sciacca e’ risultata positiva al Covid-19. Pertanto, e’ stata disposta la quarantena per lei, un’altra insegnante e una ventina di alunni della sezione della scuola dell’infanzia dove la docente era in servizio. I soggetti sono stati posti in quarantena obbligatoria per sette giorni e soltanto dopo tampone negativo potranno tornare tutti a scuola. Le insegnanti sono vaccinate. Nell’istituto la situazione appare sotto controllo.

Ieri contagio in un liceo classico di Siracusa

Ieri un caso di Covid19 si è verificato in una classe del liceo classico Tommaso Gargallo di Siracusa. Gli studenti, come prevedono i protocolli sanitari, rimarranno in isolamento, nelle rispettive abitazioni, dove seguiranno le lezioni con la Didattica a distanza. Si sottoporranno ai tamponi per verificare se hanno contratto il virus, frattanto, l’azienda sanitaria si sta concentrando sull’alunno positivo, allo scopo di risalire al contagio per tracciarlo ed eventualmente arginarlo allo scopo d’impedirne la propagazione.