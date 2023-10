è successo ad Agrigento

Muore a causa di una emorragia cerebrale, dovuta alla rottura da aneurisma, e i familiari autorizzano l’espianto degli organi. Sono stati prelevati, nelle scorse ore, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fegato e cornee della donna. All’intervento hanno partecipato chirurghi e sanitari di diversi reparti ospedalieri e di una equipe proveniente dall’Ismett di Palermo.

Fiorica “Ringraziamento va alla famiglia”

“Il mio più sentito ringraziamento – ha dichiarato il direttore dell’unità operativa complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva del ‘San Giovanni di Dio’, Gerlando Fiorica – va alla famiglia che ha dimostrato grande generosità, pur se in un momento così tragico. Ringrazio anche il gruppo del reparto di Terapia intensiva e quello di Neurologia, diretto da Rosa Avarello, grazie al quale sono state possibili tutte le procedure di accertamento di morte cerebrale nonché il mantenimento del paziente in attesa del prelievo. Preziosa l’attività del coordinatore per l’attività di procurement e trapianto di organi aziendale, Rosa Maria Provenzano, e di Emanuela Solombrino, psicologa del centro regionale Trapianti Sicilia che opera nel nostro reparto a supporto delle famiglie dei degenti”.

Bimba fu investita da un’auto, autorizzato espianto organi

Poche settimane fa è morta una ragazzina di 12 anni investita da un’auto lo scorso 12 settembre sull’ex statale 187 ad Alcamo marina, nel Trapanese, mentre camminava a piedi a bordo strada in compagnia di altre due coetanee. La vittima si chiamava Asia Nicosia. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi che è stato effettuato questa mattina. La piccola era ricoverata dallo scorso 12 settembre al reparto di rianimazione dell’ospedale dei Bambini di Palermo. Aveva anche subito un’operazione chirurgica alla testa ma non c’è stato nulla da fare.

Sono stati i genitori ad avere acconsentito all’espianto degli organi. Uno sarà destinato all’Ismett, al centro di eccellenza palermitano dell’istituto per i trapianti, gli altri in altre regioni. Nonostante l’enorme dolore per la perdita la famiglia ha voluto lanciare un messaggio dell’alto valore della vita.