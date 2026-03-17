Tragedia a Lampedusa. Una donna di 52 anni, Angela Bono, è morta, schiacciata dal cancello di casa, caduto forse a causa del forte vento. Vani i tentativi di rianimare la donna. Sul luogo sono intervenuti, oltre al personale del 118, anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

La dinamica dell’incidente

La tragedia è avvenuta nell’isola del Mediterraneo, in contrada Piddu, nel pomeriggio di lunedì. La 52enne stava entrando in casa quando la cancellata scorrevole è stata disarcionata dal vento e ha schiacciato la donna. Un uomo, che aveva visto la scena, si è precipitato verso di lei per tentare di estrarla da sotto la struttura. Il cancello si è però mosso solo con l’aiuto del marito di Angela Bono e di un secondo passante. Il cordoglio del sindaco

“L’Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa della nostra concittadina Angela Bono – scrive il sindaco, Filippo Mannino -. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincera partecipazione alla sua famiglia e ai suoi cari, condividendo il lutto improvviso che ha colpito l’intera comunità. A nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza, giungano le più sentite condoglianze”.