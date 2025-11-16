Ancora una vittima giovanissima nelle strade siciliane. Un ragazzino di 16 anni è moro poco dopo essere arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

Una tragedia che ha sconvolto Montevago e Santa Margherita di Belìce. A perdere la vita è stato un sedicenne di Santa Margherita, Carlo Pendola, figlio di un insegnante.

L’incidente si è verificato ieri sera, poco prima delle 23,30, in via Quindici gennaio, nei pressi di via Guglielmo Marconi, a Montevago.

Il ragazzo, a quanto pare, indossava regolarmente il casco di protezione, ma le ferite riportate nell’incidente stradale non gli hanno lasciato alcuna possibilità di scampo.

Raccolta la segnalazione del 118, sul posto dell’incidente stradale sono accorse le pattuglie dei carabinieri di Menfi e di Santa Margherita di Belìce. Le pattuglie non hanno però trovato né l’adolescente gravemente ferito, né il mezzo dell’incidente stradale. Sentite alcune persone che erano sul posto, i militari hanno ricostruito che l’incidente poco prima verificatosi non aveva coinvolto nessun altro mezzo di passaggio: il ragazzino è, a quanto pare, caduto autonomamente.

Incidente tra furgone e ciclista in provincia di Catania: una vittima

Un incidente tra un furgone e un ciclista ha provocato una vittima sulla strada statale 120, dell’Etna e delle Madonie, provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, a Randazzo, in provincia di Catania.

Ad avere la peggio il ciclista, Inutili i soccorsi per il 63enne Francesco Lupica Tonno di 63 anni che ha perso la vita subito dopo la caduta.

Sul luogo dell’incidente mortale sono intervenuti squadre dei vigili del fuoco, sanitari del 118 e personale dell’Anas.

Incidente mortale a Ribera

Si tratta della terza vittima di incidenti stradali in Sicilia nel giro di poche ore: in mattinata è deceduto all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera il 39enne Giuseppe Coirazza, originario di Siculiana ma residente a Montallegro, coinvolto in un terribile incidente che si è consumato la scorsa notte lungo la Sp61 Ribera-Borgo Bonsignore.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche, era stato estratto dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul luogo del sinistro stradale. Purtroppo però, per lui non c’è stato nulla da fare.

Tre feriti al Villaggio Mosè

Un altro incidente si era verificato nelle scorse ore al Villaggio Mosè, ancora in provincia di Agrigento, dove per cause ancora da accertare, sono rimaste coinvolte tre auto. Il bilancio è di tre feriti, tutti soccorsi dal 118 in codice giallo al pronto soccorso di Agrigento per le cure necessarie. A causa dello scontro, il traffico è rimasto per diversi minuti bloccato, con le forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro per tutti i rilievi da svolgere. Indagini in corso su quanto accaduto.

L’incidente a Roccalumera

A Roccalumera, nel Messinese, cinque ragazzi sono rimasti feriti dopo che la loro auto si è scontrata contro una vettura in sosta mentre percorreva la zona del lungomare. Lo schianto, avvenuto intorno alle 2 della notte, avrebbe procurato delle ferite gravi a un ragazzo di 16 anni, l’unico in condizioni più serie. L’incidente ha coinvolto anche delle altre auto in sosta, con le vetture che sono state travolte dal mezzo.