a villafranca sicula i due candidati hanno ottenuto lo stesso numero di voti

Sono stati 10 i Comuni dell’Agrigentino interessati dalle elezioni amministrative 2022. Al voto, per scegliere sindaci e consiglieri comunali, sono andati: Aragona, Bivona, Campobello di Licata, Cattolica Eraclea, Comitini, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, Santa Margherita di Belice, Sciacca e Villafranca Sicula.

Castellino riconfermato a Palma di Montechiaro

Stefano Castellino stravince le elezioni e viene confermato alla guida del comune di Palma di Montechiaro. Castellino, appena arrivato al comitato elettorale ha dichiarato: “Vittoria plebiscitaria, siamo orgogliosi e onorati dell’affetto che la città ha voluto gridare con forza per darci maggiore potenza nel servirla per i prossimi cinque anni. Dedico la vittoria al popolo di Palma di Montechiaro, siamo una grande comunità.”

A Palma di Montechiaro ha votato il 44,94% della popolazione pari a 12.126 votanti con un incremento dello 0,89% rispetto alle scorse elezioni. Fin dalle prime schede scrutinate è apparso chiaro lo schiacciante risultato elettorale con un distacco sempre più marcato di Castellino sugli sfidanti Manganello e Morgana.

Pendolino riconfermato ad Aragona

Una riconferma c’è stata anche ad Aragona, dove il primo cittadino uscente Peppe Pendolino ha vinto le elezioni con un netto distacco sullo sfidante Dino Buscemi. Fin dalle prime schede scrutinate è apparso chiaro il divario con Pendolino che ha ottenuto oltre 2 mila voti. Pendolino appena rieletto ha dichiarato: “Voglio ringraziare tutta Aragona, tutti gli elettori e la mia squadra. E’ stata una sorpresa avere una percentuale così alta, non me l’aspettavo. Ringrazio anche i miei avversari e il candidato Buscemi perché per la prima volta si è portata una campagna elettorale dai toni pacati e con un confronto moderato. Sarò il sindaco di tutti e sarò a disposizione di chiunque abbia qualsiasi tipo di esigenza e necessità. Sono a servizio della collettività”.

Borsellino riconfermato a Cattolica Eraclea

Santo Borsellino, primo cittadino uscente, viene riconfermato alla guida del Comune di Cattolica Eraclea vincendo la sfida elettorale contro il medico odontoiatra Enzo Paolo Cammalleri. Borsellino, dopo la rielezione, è sceso in piazza per abbracciare i suoi elettori. “Ringrazio tutta la comunità e anche chi non mi ha votato perché le porte sono aperte per tutti. Ha vinto Cattolica Eraclea oggi”.

Gaspare Viola sindaco di Santa Margherita Belice

Il farmacista, ed ex presidente del consiglio comunale, Gaspare Viola è il nuovo sindaco di Santa Margherita Belice. Viola ha superato l’agronomo Giacomo Abruzzo, già assessore dell’ex sindaco Franco Valenti. A quest’ultimo, alla guida del comune per dieci anni, succede Gaspare Viola.

Sciacca

In vantaggio il candidato Termini con 1.449 il 38,4% ma è testa a testa con Messina (1.458) (38,7%). Staccato Mangiacavallo (862 preferenze pari al 22,9%). Nove al momento le sezioni scrutinate.

Campobello di Licata

In vantaggio Antonio Pitruzzella del M5S con 1.267 voti (21,82%). Seguono Michele Termini con 1.240 (21,36%), Vito Terrana con 1.249 (21,51%), Andrea Mariani 962 (16,57%) e Angelo La Greca con 231 (3,98%)

Villafranca Sicula

Entrambi i candidati a sindaco nel piccolo comune di Villafranca Sicula hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze. E così, sia Domenico Balsamo (sindaco uscente, di professione insegnante), sia il suo sfidante Gaetano Bruccoleri (farmacista) sono arrivati al traguardo esattamente con lo stesso numero di preferenze: 518 ciascuno. Si tratta di un comune dove si vota con il sistema maggioritario. Ovviamente scatterà un nuovo controllo minuzioso di tutte le schede votate. In caso la parità venisse confermata, a Villafranca si tornerà alle urne tra due domeniche. Questo quanto dovrebbe prevedere la norma vigente, anche se si stanno scartabellando leggi e precedenti per verificare la possibile vittoria del candidato più giovane (in tal caso sarebbe il cinquantacinquenne Bruccoleri, mentre Balsamo ha 64 anni).

Bivona

In vantaggio il sindaco uscente Milko Cinà con 923 voti mentre la sfidante Carola Calafiore ha 661 preferenze quando manca una sola sezione da scrutinare.

Lampedusa e Linosa

In vantaggio il candidato Filippo Mannino sul sindaco uscente Totò Martello: il primo al momento ha 995 preferenze contro le 727 del secondo

Comitini

Testa a testa tra i due candidati: Cuffaro 269 preferenze e Nigrelli 267 preferenze.

in aggiornamento