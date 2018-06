Ecco i nuovi sindaci nell'Agrigentino

Quindici comuni chiamati al voto in provincia di Agrigento sui complessivi 137 che in Sicilia si sono recati al voto per scegliere nuovi sindaci e consigli comunali.

Nessun sindaco eletto ad Alessandria della Rocca dove era presente un solo candidato sindaco, Giovanna Bubello, che non ha però raggiunto il quorum previsto per essere eletta.

A Burgio eletto al primo turno Francesco Matinella che con il 50,35% dei consensi si è piazzato primo di misura rispetto a Vincenzo Galifi che ottiene il 49,65%.

Primo cittadino di Calamonaci è Pellegrino Spinelli che ha ottenuto il 60,04% imponendosi su Rosalba Navarra che si ferma al 39,96%.

Castrofilippo ha scelto il suo sindaco, Antonio Francesco Badalamenti, con il 47,83% dei voti ottenuti. Riccardo Serravillo al secondo posto con il 32,03% e terzo Antonio Sferrazza al 20,14%.

Il sindaco eletto al comune di Cianciana è risultato Francesco Martorana che si è piazzato al primo posto con il 55,51% seguito da Salvatore Sanzeri al 44,49%.

A Grotte il candidato del Movimento 5 Stelle Dino Morreale è stato battuto da Alfonso Provvidenza, eletto al primo turno con il 57,37% dei consensi. Il grillino si è fermato al 42,63%.

A Joppolo Giancaxio eletto sindaco Angelo Giuseppe Portella con il 57,7% che supera Lillo Abissi fermatosi al 42,3%.

Licata elegge sindaco Pino Galanti che, appoggiato da Forza Italia e liste civiche, ottiene il 56,03% dei voti. Si impone sul candidato di Fratelli d’Italia e Lega, Annalisa Tardino, che si ferma al 19,69%. La grillina Annalisa Cianchetti arriva terza con il 17,31% e ultimo Gianluca Mantia che ottiene il 6,97%.

A Lucca Sicula è sindaco Salvatore Dazzo che con il 51,54% supera Gabriele Mirabella che ottiene il 48,46% dei voti.

Menfi elegge sindaco al primo turno Marilena Mauceri con il 40,51%. Dietro di lei Ezio Ferraro raggiunge quota 36,4% mentre Ignazio Perricone, del Movimento 5 Stelle si deve accontentare del terzo posto ottenendo il 23,09% dei consensi.

A Ravanusa si impone Carmelo D’Angelo che diventa sindaco ottenendo il 48,27% dei voti e superando il secondo arrivato Giuseppe Sortino fermo al 37,13%.

Sambuca di Sicilia premia Leonardo Ciaccio con l’80,28% dei voti e si impone sindaco al primo turno su Michele Gigliotta che arriva al 19,72%.

Carmelo Panepinto è il sindaco di San Giovanni Gemini con il 43,58% dei consensi. Si piazza davanti a Piero Alberto Ancona che ottiene il 34,82% e al candidato grillino Nicola Giordano che ha raccolto il 21,6% dei voti.

Sant’Angelo Muxaro elegge sindaco al primo turno Angelo Tirrito con il 59,94%. Sconfigge Maurizio Castaldo che arriva secondo con il 40,06%.

Sarà Francesco Cacciatore il primo cittadino di Santo Stefano Quisquina. Per lui si sono espressi il 77,85% degli elettori mentre Salvatore Presti si deve accontentare del 22,15%.