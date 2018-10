L'uomo è stato centrato all'addome

Un colpo di fucile, pare partito per cause accidentali, ha centrato all’addome un agricoltore 65enne durante una battuta di caccia nelle campagne di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento.

Secondo quanto scrive grandangoloagrigento.it, i carabinieri sarebbero stati avvisati dell’incidente dai sanitari dell’ospedale di Licata, dove l’uomo si era presentato per farsi curare una vistosa ferita. E’ stato l’uomo a raccontare ai militari di essere stato ferito accidentalmente mentre si trovava a caccia con altre persone.

Le indagini hanno permesso di individuare la persone che ha sparato. Si tratta di una studentessa di 19 anni cui è partito un colpo di fucile scivolando. La giovane è stata denunciata e il fucile sequestrato.

