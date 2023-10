“Ci eravamo lasciati a Pesaro nel 1993, a distanza di 30 anni ci ritroviamo a Ribera. Abbiamo riproposto la festa di tutti i democristiani, è una festa di popolo con diversi tavoli tematici, siamo davvero orgogliosi”, così Carmelo Pace, capogruppo della Dc all’Ars, parlando della prima giornata della Festa dell’Amicizia, kermesse in corso di svolgimento a Ribera.

Pace prosegue: “Nessuno avrebbe scommesso che a distanza di due anni dalla rinascita della Dc saremmo riusciti ad organizzare un evento come questo. Mi auguro che quella di Ribera sia la prima di una lunga serie di appuntamenti con cadenza annuale”.

Rotondi relatore

Tra i relatori della prima giornata, anche il deputato nazionale Gianfranco Rotondi, che ha partecipato all’incontro intitolato “Sussidiarietà e decentramento: le autonomie locali al fianco del cittadino”, organizzato dall’assessore regionale agli Enti Locali, Andrea Messina.

“Espressioni Dc devono trovare modo di non pestarsi i piedi”

“I democristiani hanno una caratteristica che li rende diversi, ci caratterizziamo per la capacità e la volontà di dialogo – dichiara l’onorevole Rotondi –. Ci sono più partiti che si richiamano alla DC e che mettono il nome della Democrazia Cristiana sulla scheda elettorale, ritengo che debba esserci la capacità di dialogare. Ho colto nell’invito di Totò Cuffaro la volontà di dialogo e l’ho corrisposta anche alla luce dell’amicizia trentennale che mi lega a lui. Bisogna trovare un modo affinché le espressioni della DC convivano senza pestarsi i piedi e confondersi tra loro”.

Console russo, “Sì dialogo ma Crimea non negoziabile”

“Certo che sono disposto a sedermi e parlare col console ucraino. Noi siamo diplomatici, significa che dobbiamo trovare la soluzione al conflitto altrimenti non è possibile fare la pace tra i due Paesi”. Lo ha detto il console generale della Federazione russa a Palermo, Sergej Patronov, conversando sul tema “Pace, dialogo, disarmo: dall’utopia alla ragion di Stato, un percorso ad ostacoli” con l’eurodeputata Francesca Donato, vice segretario della Dc, alla Festa dell’Amicizia.

“La Russia sta lavorando sulle proposte, ci sono alcuni piani per presentare qualche accordo di pace che potrebbe esserci nel futuro. Ma sono cose provvisorie, non sono certe. Ma naturalmente non sono trattabili le cose che concernono le popolazioni che abitano in quattro regioni dell’Ucraina e in Crimea, questo non è accettabile”, ha però precisato il diplomatico.

Il programma odierno

Alle 15.30, “Pace, dialogo, disarmo: dall’utopia alla ragion di Stato. Un percorso ad ostacoli” presso la sala del Bambino, con i relatori Francesca Donato, europarlamentare e vice presidente nazionale DC, la senatrice Dafne Musolino, Sergej Patronov, console generale della federazione russa a Palermo, Tommaso Stenico, teologo e saggista, Massimo Sapielli, esperto conversione nucleare. Modera Roberto Sajeva.

Alle 17 si svolgerà “Migrazione e diritti civili”, presso la sala consiliare “Frenna”. Con i relatori Nuccia Albano, assessore alla famiglia, Rita Bernardini, responsabile nazionale garante detenuti, Massimo Russo, presidente onorario Innovazione per l’Italia, Davide Faraone, deputato Pd, Decio Terrana, Saverio Romano, deputato Noi con l’Italia. Modera Pippo Enea, segretario organizzativo nazionale DC.

Alle 17.30, intrattenimento musicale a cura dell’associazione “Testa quieta”, in piazza Duomo.

Alle 19, “Fronteggiare le maxi emergenze in Italia: strategie e interventi”, presso la sala convegni “Ragusa”. Con i relatori Francesca Donato, europarlamentare e vice presidente nazionale Dc, Serafina Marchetta, deputato Ars, Andrea Bisicchia, disaster manager, Maurizio Di Piazza, biologo – comitato scientifico Cemec, Vincenzo Manzella, dirigente amministrativo Aoup Policlinico Palermo, Gaetano Migliazzo, direttore sanitario San Giovanni di Dio Agrigento, senatore Domenico Scilipoti Isgrò. Modera Enzo Fricano.