Azione dei carabinieri

A Siculiana, comune dell’Agrigentino, i carabinieri hanno multato ben 42 persone che hanno organizzato e partecipato a una festa di compleanno.

Inoltre, i multati – 400 euro a testa – hanno anche coondiviso sui social i video e le fotografie del party. Ed è stato proprio grazie a quelle immagini che i militari hanno identificato tutti i partecipanti così da poterli multare, uno a uno, avendo violato quanto prescritto dalle normative anti Covid-19, generando un assembramento.

Ed è sempre di oggi la notizia che i carabinieri di Alcamo, in provincia di Trapani, sono intervenuti all’interno di una villetta, dov’era in corso una festa privata a cui partecipavano 13 giovani che, tra musica e balli, e incuranti delle norme per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, avevano organizzato un party.

I militari erano stati chiamati, poco prima, da un cittadino che, chiedendo di rimanere anonimo, aveva segnalato che qualcuno aveva in animo di organizzare una festa. I carabinieri poi, in poco tempo, hanno rintracciato la villa grazie alla musica ad alto volume e alle molte auto posteggiate nei paraggi. Sono state elevate multe per un totale di 5.200 euro.