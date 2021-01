nella cittadina i contagiati sono 27

Dieci disabili psichici ospiti di una comunità alloggio di Ribera (in provincia di Agrigento) sono risultati positivi al Covid. Contagiati anche 4 operatori della struttura.

Lo conferma il sindaco Matteo Ruvolo che assicura che la situazione è sotto controllo, che i positivi sono tuttora in isolamento all’interno della stessa residenza sanitaria, tranne 3 persone (un ospite del centro e due operatori) con sintomi lievi e che sono stati ricoverati nel locale Covid hotel.

I sanitari stanno cercando di risalire ai contatti avuti soprattutto dagli operatori all’esterno della struttura interessata dal focolaio. Al momento a Ribera i contagiati sono 27.

E sono in aumento, purtroppo, i contagi nell’Agrigentino. Ieri è arrivata notizia dell’istituzione della zona rossa per Ravanusa. I sindaci di Agrigento e Porto Empedocle hanno deciso di chiudere anche le scuole materne e gli asili nido.

Ma quello di Ribera non è l’unico focolaio di Covid19 scoppiato recentemente.

Domenica si è avuta notizia di un focolaio del virus nella casa di riposo Villa San Michele in via Falcone Borsellino a Gangi (Palermo). I 54 ospiti sono risultati positivi al tampone rapido mentre 2 operatori anche al molecolare.

L’Usca del distretto di Petralia Sottana sta effettuando anche i tamponi molecolari. Gli ospiti della Rsa di proprietà comunale e gestita dalla cooperativa Mani d’Oro, sono asintomatici. Tutti, insieme al personale in servizio nella struttura anche quello amministrativo, sono stati posti in isolamento.

C’è il rischio concreto che il comune madonita possa diventare zona rossa.

Frattanto, secondo gli ultimi dati disponibili e diffusi ieri, sono 1.587 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 8.698 tamponi con un tasso di positività in leggera discesa ma sempre molto alto al 18,25%. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore che portano a 2765 deceduti dall’inizio della pandemia. I positivi sono 42.819 con un aumento di 1.333 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.506, 33 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1298, 33 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 208, esattamente come ieri. I guariti sono 237.