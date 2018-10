Pioggia molto forte su Agrigento, i temporali questa volta sembrano essersi concentrati proprio sulla città dei templi e su Porto Empedocle.

Il momento peggiore si è avuto nel pomeriggio per le uscite da scuola e dagli uffici, un violento nubifragio ha colpito il centro di Agrigento.

Se quartieri come San Leone od il Villaggio Mosè vedono spesso le proprie strade allagarsi, non lo stesso si può dire per i quartieri più centrali.

Per tal motivo chi si è trovato nel centro storico, così come in via Manzoni od in piazzale Rosselli durante il nubifragio, ha avuto non poche difficoltà e sorprese ritrovandosi repentinamente le principali arterie colme d’acqua. Il traffico è subito andato in tilt: numerosi automobilisti hanno preferito fermarsi e mettersi di lato, in attesa della fine dell’acquazzone.

L’acqua in alcuni punti è arrivata anche oltre il livello del marciapiede. Disagi anche in via Garibaldi e via XXV aprile, caditoie e tombini sono risultati ostruiti e l’acqua non è defluita regolarmente.

Allagamenti anche tra Villaggio Mosè e San Leone, anche in questo caso si registra traffico in tilt ed auto repentinamente parcheggiate di lato in attesa del miglioramento della situazione.

Porto Empedocle ha rivisto le proprie vie centrali e limitrofe al porto nuovamente allagarsi, a distanza di pochi giorni da un precedente temporale che aveva creato non pochi danni nella cittadina portuale.