il commento della deputata giusi savarino

“Al termine dell’audizione odierna, mi corre l’obbligo di ringraziare il Presidente Musumeci per la prontezza con cui ha trovato una soluzione per riportare velocemente a casa le 50 famiglie , circa 200 persone, sgomberate dalla palazzina di Via Lincol a Porto Empedocle lo scorso 26 Marzo”.

Lo dichiara la deputata Giusi Savarino che spiega: “Il dipartimento della Protezione civile della presidenza della Regione Siciliana, guidato da Calogero Foti, ha infatti stanziato trecentomila euro per le opere di messa in sicurezza sul costone. I fondi saranno erogati direttamente all’amministrazione comunale empedoclina, che entro ottobre dovrà realizzare le opere sul costone in cui è avvenuto il crollo”.

Conclude la deputata: “In merito ad Agrigento, sono stati finalmente superati i problemi tecnico giuridici che riguardano il progetto su Via Favignana che ha adesso ottenuto parere favorevole ed è stato inserito nella piattaforma del RENDIS. Per cui abbiamo segnalato alla struttura commissariale l’urgenza di passare alla fase successiva.

La Regione si dimostra ancora una volta vicina alle istanze del territorio. Sono orgogliosa di far parte di questa squadra e di aver dato il mio contributo sottoponendo all’attenzione del Presidente la drammatica situazione di disagio delle famiglie Empedocline. Adesso la palla passa al Comune di Porto Empedocle che entro ottobre dovrà realizzare le opere sul costone in cui è avvenuto il crollo”.