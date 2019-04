I due malviventi hanno colpito in pieno giorno

Due persone armate e a volto parzialmente coperto hanno fermato e minacciato un corriere Ups derubandolo dell’incasso. E’ successo a Canicattì, in provincia di Agrigento.

Come scrive grandangoloagrigento.it, i due malviventi hanno agito in centro, a pochi metri dal commissariato di polizia locale, e in pieno giorno. Hanno aspettato il passaggio dell’addetto Ups e si sono fatti consegnare circa 3 mila euro dell’incasso.

Il corriere ha subito avvisato le forze dell’ordine che hanno istituito posti di blocco lungo le vie di fuga del paese ma i due rapinatori sono riusciti a far perdere le loro tracce.

