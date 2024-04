Sono entrate in un negozio di cosmetici a Madrid, dove si trovavano in viaggio, e hanno rubato alcuni prodotti. Protagoniste quattro studentesse di un istituto superiore dell’Agrigentino in gita di istruzione nella capitale spagnola poi fermate dalla polizia. Le ragazze, tutte diciottenni, si trovano attualmente in stato di fermo: le quattro giovani sono state notate da una commessa del negozio che le ha viste aggirarsi in modo sospettoso nel negozio e poi nascondere sotto i giubbotti alcuni prodotti. La polizia nazionale è così intervenuta portando le quattro ragazze, che in quel momento si erano staccate dall’intero gruppo scolastico, in caserma. La merce rubata è stata recuperata e riconsegnata al negozio.

Il furto durante la veglia funebre

Ha subito un furto durante la veglia funebre per la madre. Una donna ha rubato alla figlia della defunta il portafoglio custodito nella borsetta ed ha poi utilizzato le carte di credito per fare la spesa. Il fatto è accaduto pochi giorni fa ad Augusta, in provincia di Siracusa. La donna, una quarantaseienne del luogo, approfittando della situazione si è “unita” ai familiari ed agli amici più intimi della defunta per mettere in atto il suo piano. Che, almeno nella prima parte, è andato a buon fine riuscendo a sottrarre dalla borsetta il portafoglio.

Il raid a scuola

I carabinieri della compagnia di Castelvetrano hanno denunciato quattro persone del luogo (tre di età compresa 35 e i 30 anni ed un minorenne) per furto aggravato e danneggiamento in danno del Liceo Scientifico “Michele Cipolla” di Piazzale P. Rizzotto. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo, dopo aver sentito l’allarme suonare, sono intervenuti presso l’istituto, riscontrando l’effrazione della porta del retro. Nelle immediate vicinanze hanno notato la presenza di un’autovettura al cui interno i carabinieri hanno rinvenute le 4 casse audio e il pc portatile portati via poco prima.