La dea bendata bacia Joppolo Giancaxio, paesino in provincia di Agrigento.

Uno scommettitore ha giocato 2 euro e ha vinto 700mila euro.

Il fortunato giocatore ha percepito nell’immediato una somma di circa 12mila euro e poi riceverà 3mila euro al mese per 20 anni.

La fortuna ha “baciato” – al bar Gufo di piazza Marconi – lo scommettitore che ha puntato 2 euro e ha conquistato il vitalizio del “Win for life classico”.

Durante il concorso “Win for life classico” è stato decretato il vincitore del vitalizio assegnato dal “Gioco della rendita”. La combinazione è stata: 2, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 18, 20. Numerone: 12.

Una combinazione esatta che ha permesso al fortunato vincitore di conquistare la vincita prevista nel gioco.

In paese circola il nome del fortunato vincitore che a quanto pare è un giovane.

Dopo la vincita della settimana scorsa a Cattolica Eraclea dove sono stati vinti 2 milioni di euro con un gratta e vinci, “Il Milionario maxi”, la fortuna torna a bussare nell’Agrigentino.

Altre vincite al gioco recentemente in Sicilia

Ma non si tratta delle uniche vincite al gioco realizzate recentemente in Sicilia.

Due settimane fa, un fortunato giocatore ha vinto un altro premio di entità medio grande, da 500 mila euro, con un gratta e vinci “Il Miliardario Maxi”. Il biglietto da 20 euro era stato acquistato a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Ancora a Gennaio, ad Agrigento, è stata realizzata una vincita di 10.000 euro al Gratta e Vinci. Nel giugno 2018, un giocatore di Win for Life si era aggiudicato una bella somma a Palermo.

La fortuna aveva baciato il quartiere Borgo Vecchio. Centrato il “5” in una schedina del concorso. Vinta una casa e 200 mila euro. La giocata era stata effettuata nel punto vendita Sisal Totoricevitoria Quadrifoglio di via Domenico Scinà, 176, alle spalle del Politeama.

Totale complessivo della vincita 500 mila euro. Trecentomila euro dovranno essere comunque destinati all’acquisto di uno o più immobili sul territorio nazionale. I restanti duecentomila euro potranno essere utilizzati come si preferisce. La combinazione vincente era stata 2, 10, 18, 21, 25.