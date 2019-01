Sarebbero l'amministratore e il responsabile per la sicurezza

Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo nell’ambito della vicenda che ha portato alla morte del 28enne Massimo Aliseo a seguito dello scoppio di una bombola di ossigeno alla Medical Gas Criogenici presso la quale lavorava.

Come scrive grandangoloagrigento.it, i due indagati sarebbero l’amministratore e il responsabile della sicurezza dell’azienda in cui è avvenuto l’incidente mortale. Un atto dovuto per permettere agli inquirenti di effettuare l’autopsia sul corpo della giovane vittima.

L’esame autoptico sarà probabilmente eseguito oggi presso l’ospedale San Giovanni Di Dio.

