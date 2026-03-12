Le riserve naturali leva strategica per lo sviluppo dello slow tourism

Domani mattina, venerdì 13 marzo, l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, sarà nell’entroterra agrigentino per visitare la riserva naturale integrale Grotta di Sant’Angelo Muxaro, area protetta gestita da Legambiente Sicilia, in provincia di Agrigento.

La visita rientra nelle iniziative promosse dall’assessorato per valorizzare il sistema delle riserve naturali regionali e rafforzare la tutela dei principali siti naturalistici dell’Isola.

L’appuntamento si inserisce nel percorso avviato con l’evento “Dalla marcia dello Zingaro a Punta Bianca (passando per i siti Natura 2000)”, promosso dall’assessorato regionale al Territorio e all’ambiente. L’obiettivo è rilanciare il patrimonio naturalistico della Sicilia e i suoi siti di interesse comunitario, riconosciuti per il loro valore ambientale e paesaggistico.

“Stiamo puntando con decisione sul sistema delle riserve naturali regionali, luoghi di elevato valore ambientale – sottolinea l’assessore Savarino – anche come leva strategica per lo sviluppo dello slow tourism, capace di attrarre un turismo attento all’ambiente, interessato alla qualità dell’esperienza e con una maggiore capacità di spesa, contribuendo così alla crescita sostenibile dei territori interni”.

La riserva e la scoperta del nuovo coleottero

La riserva naturale integrale Grotta di Sant’Angelo Muxaro rappresenta uno dei siti più rilevanti per la biodiversità dell’entroterra agrigentino. Il sistema di cavità carsiche e gli ambienti naturali che caratterizzano l’area ospitano specie rare e habitat di grande interesse scientifico.

Negli ultimi anni la riserva è stata anche al centro di importanti ricerche scientifiche. Proprio qui è stata identificata una nuova specie di coleottero, il Tychobythinus muxari, scoperta che conferma il valore naturalistico e biologico del sito.

Il programma della visita istituzionale

Il programma della giornata prenderà il via alle 10,30 con un sopralluogo in alcune aree della pre-riserva, all’ingresso secondario della grotta.

La delegazione si sposterà poi al Vallone del Ponte, area di particolare interesse naturalistico e geologico. Il sito rientra nel progetto di ampliamento della riserva presentato da Legambiente Sicilia all’assessorato regionale nel 2015.

All’iniziativa prenderà parte anche il Comune di Sant’Angelo Muxaro, rappresentato dal sindaco Angelo Tirrito.